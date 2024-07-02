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14:01, 2 июля 2024Путешествия

Сель смыл лагерь российских туристов на озере в Киргизии

В Киргизии сель смыл лагерь российских туристов в озеро Иссык-Куль

Кадр: Telegram-канал Vesti.kg

Сель смыл лагерь российских туристов в озеро Иссык-Куль в Киргизии. Об этом сообщил портал Vesti.kg.

11 россиян отдыхали в палатках на берегу водоема. Из-за сильных дождей там сошел сель и смыл все вещи путешественников в Иссык-Куль. Люди едва не попали под поток и чудом не пострадали.

На место происшествия прибыли спасатели. Они эвакуировали туристов и поселили их в общежитии в селе Боконбаево.

Ранее в Сочи российская туристка выжила после падения с высоты 10 метров. Девушка получила травмы ребер и ноги, спасатели эвакуировали ее на носилках.

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      Мария Борисова
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