Сель смыл лагерь российских туристов на озере в Киргизии

В Киргизии сель смыл лагерь российских туристов в озеро Иссык-Куль

Сель смыл лагерь российских туристов в озеро Иссык-Куль в Киргизии. Об этом сообщил портал Vesti.kg.

11 россиян отдыхали в палатках на берегу водоема. Из-за сильных дождей там сошел сель и смыл все вещи путешественников в Иссык-Куль. Люди едва не попали под поток и чудом не пострадали.

На место происшествия прибыли спасатели. Они эвакуировали туристов и поселили их в общежитии в селе Боконбаево.

Ранее в Сочи российская туристка выжила после падения с высоты 10 метров. Девушка получила травмы ребер и ноги, спасатели эвакуировали ее на носилках.