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18:42, 2 июля 2024Мир

Более 100 человек погибли из-за давки на религиозном празднике

HT: 107 человек в Индии погибли на выходе с религиозного мероприятия из-за давки
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: AP

Из-за давки, возникшей на выходе с религиозного мероприятия в городе Хатрас штата Уттар-Прадеш на севере Индии, погибли 107 человек. Об этом со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщает издание Hindustan Times (HT).

«На месте собралась огромная толпа последователей [религиозного проповедника Бхоле Бабы]. Выхода не было, все повалились друг на друга, и началась давка. Когда я попытался выйти, снаружи оказались припаркованные мотоциклы, которые преградили мне путь. Многие потеряли сознание, а другие умерли», — заявил один из пострадавших очевидцев.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва бытового газа в жилом доме в городе Измир на западе Турции погибли четыре человека, 15 человек ранены. Взрыв произошел в районе Торбалы в пекарне на первом этаже жилого дома.

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      Виктория Кондратьева
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