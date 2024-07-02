Стало известно о встрече Орбана с Зеленским в Киеве

FT: премьер Венгрии Орбан 2 июля встретится с Зеленским в Киеве

Премьер Венгрии Виктор Орбан во вторник, 2 июля, посетит Киев и встретится с украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

27 июня сообщалось, что Орбан перед началом саммита ЕС около минуты разговаривал с Зеленским, который присутствовал на мероприятии для подписания двухстороннего документа по безопасности между Киевом и Брюсселем.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев готов выполнить требования Венгрии по правам нацменьшинств ради членства в Европейском союзе.