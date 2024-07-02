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22:00, 2 июля 2024Бывший СССР

Сырский назвал основные проблемы подразделений ВСУ

Главком ВСУ Сырский назвал проблемой комплектование мотивированными военными
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) назвал основными проблемами комплектование подразделений мотивированными военными и обеспечение бригад современными средствами радиоэлектронной борьбы.

«В настоящее время основным проблемным вопросом для командиров любого уровня является комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими», — пояснил главком.

Он добавил, что еще одной сложностью является обеспечение средствами РЭБ и военными системами противовоздушной обороны (ПВО), способными эффективно противодействовать беспилотникам.

Ранее депутат Верховной Рады от фракции президентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что украинские генералы виноваты в чрезмерных людских потерях из-за своих действий. По ее словам, безуспешные попытки отбить занятые российской армией территории свидетельствуют о плохой подготовке военных руководителей.

Парламентарий считает, что бывший и нынешний главнокомандующие ВСУ Валерий Залужный и Александр Сырский также не могут быть названы хорошими генералами.

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      Марина Совина
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