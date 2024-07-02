Третий за утро беспилотник ВСУ пытался ударить по региону России

Брянский губернатор Богомаз сообщил о третьем сбитом за утро беспилотнике ВСУ

Третий за утро вторника, 2 июля, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его данным, ВСУ пытались ударить по Трубчевскому району приграничного региона беспилотником самолетного тип. Никто, по предварительным данным, не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

До этого губернатор сообщал о другом сбитом над Трубчевским районом Брянской области беспилотнике. Тогда также никто не пострадал, повреждений не зафиксировали.