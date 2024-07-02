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20:20, 2 июля 2024Силовые структуры

Аферистки пообещали российскому пенсионеру путевку и украли у него 900 тысяч рублей

В Москве три аферистки украли у пенсионера почти 900 тысяч рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве три аферистки пообещали 86-летнему пенсионеру путевку в санаторий и украли у него почти 900 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным правоохранителей, злоумышленницы — ранее судимые жительницы Калужской области 50 и 20 лет, а также 47-летняя жительница Владимирской области. Все фигурантки задержаны. Две из них заключены под стражу.

По информации оперативников, одна из аферисток позвонила пенсионеру и представилась сотрудницей общества слепых. Она сообщила, что ему положены продуктовые наборы и путевка в санаторий, а после стала интересоваться его сбережениями. Мужчина рассказал, что все деньги он хранит дома. Тогда злоумышленница ответила, что наличные нужно срочно положить на счет, потому что якобы скоро будет проводиться обмен купюр и имеющиеся у потерпевшего деньги станут недействительными. Затем женщина сообщила ему, что за деньгами приедут сотрудники общества. После этого две соучастницы в медицинских масках и кепках приехали домой к пожилому мужчине и попросили его показать одну купюру, узнав таким образом, где пенсионер хранит деньги. Пока одна из аферисток отвлекала мужчину, другая украла у него 895 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве телефонные мошенники за месяц выманили у местного жителя почти 60 миллионов рублей.

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      Анна Габай
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