Трое россиян во время застолья расправились с мужчиной и получили до 8 лет колонии

Под Брянском мужчины и женщина убили человека во время застолья и получили сроки

Под Брянском Выгоничский районный суд назначил троим местным жителям до восьми лет лишения свободы за то, что они во время застолья избили человека и на следующий день закопали его в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Все трое признаны виновными по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Так, мужчины получили восемь лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на год и семь лет, а женщина — шесть лет лишения свободы. На заседании двое осужденных вину не признали, а третий — признал. Все трое будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, преступление произошло 30 декабря 2023 года. Тогда подсудимые распивали спиртное, потом напали на потерпевшего и избили его. На следующий день они закопали его в лесу.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин, которые расправились со знакомым из-за перевернутого стола.

