Туск и Шольц договорились обеспечить Европе безопасное небо

Туск: Польша и Германия будут работать над созданием общеевропейской системы ПВО

Польша и Германия будут вместе работать над созданием общеевропейской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил польский премьер Дональд Туск после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет ТАСС.

«С удовлетворением я воспринял заявления на этих переговорах, что Польша и Германия будут вместе работать над так называемым европейским воздушным щитом», — сказал Туск.

Участие Варшавы в немецкой инициативе ускорит «достижение такого финала, каким могло бы быть создание железного купола, который дал бы Европе безопасное небо», добавил польский премьер.

В 2022 году тогдашний министр обороны Польши подполковник Михаил Марчиняк заявил, что страна не будет участвовать в программе построения общеевропейской системы противоракетной и противовоздушной системы обороны Sky Shield. Он объяснил это тем, что польская противовоздушная оборона «намного мощнее», чем у других стран, присоединившихся к проекту.