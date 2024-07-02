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14:42, 2 июля 2024Мир

Туск и Шольц договорились обеспечить Европе безопасное небо

Туск: Польша и Германия будут работать над созданием общеевропейской системы ПВО

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Польша и Германия будут вместе работать над созданием общеевропейской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил польский премьер Дональд Туск после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет ТАСС.

«С удовлетворением я воспринял заявления на этих переговорах, что Польша и Германия будут вместе работать над так называемым европейским воздушным щитом», — сказал Туск.

Участие Варшавы в немецкой инициативе ускорит «достижение такого финала, каким могло бы быть создание железного купола, который дал бы Европе безопасное небо», добавил польский премьер.

В 2022 году тогдашний министр обороны Польши подполковник Михаил Марчиняк заявил, что страна не будет участвовать в программе построения общеевропейской системы противоракетной и противовоздушной системы обороны Sky Shield. Он объяснил это тем, что польская противовоздушная оборона «намного мощнее», чем у других стран, присоединившихся к проекту.

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      Лина Пивоварова
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