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09:09, 2 июля 2024Ценности

Тягу Ким Кардашьян к нелепой одежде объяснили

Стилист Сандерс: перемены в стиле Кардашьян связаны с кризисом среднего возраста
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Фото: @kimkardashian

Стилист Аманда Сандерс объяснила тягу американской телезвезды Ким Кардашьян к нелепой одежде. Ее комментарий приводит The Sun.

Эксперт проанализировала снимки 43-летний предпринимательницы, на которых она предстала в меховом боди и капроновых колготках. По мнению Сандерс, в настоящий момент Кардашьян переживает кризис среднего возраста. «Ким может выглядеть великолепно, когда рядом находятся ее стилисты. Но молодые звезды больше не смотрят на нее как на икону моды», — объяснила специалист.

Кроме того, Сандерс предположила, что перемены в стиле бизнесвумен связаны с отказом от корректирующего белья. «До настоящего момента Ким никогда не носила одежду, которая демонстрирует реальную форму ее тела», — отметила собеседница портала.

В июне профессор психологии моды, доктор философии Кэролин Мэйр объяснила желание американской певицы Кэти Перри носить откровенные наряды. По мнению эксперта, исполнительница пытается скрыть ими трудности в музыкальной карьере.

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      Мария Винар
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