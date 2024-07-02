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16:16, 2 июля 2024Россия

Участника «Болотного дела» задержали из-за тату с фразой о «русском военном корабле»

В Москве задержали мужчину из-за тату с фразой о «русском военном корабле»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве задержали участника «Болотного дела» Степана Зимина из-за татуировки с фразой о «русском военном корабле». Об этом сообщило издание Baza в Telegram.

Предположительно, мужчина оказался в полиции после появления в соцсетях видео, которое было снято 30 июня на территории бизнес-квартала «Арма». Один из посетителей возмутился тату на шее Зимина.

1 июля горожанина доставили в ОВД «Басманный». В отношении него было возбуждено административное дело по дискредитации Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что в поселке Красное Ненецком автономном округе задержали жителя за нацистские лозунги в баре и дискредитацию российской армии.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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