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17:39, 2 июля 2024Силовые структуры

Извинения россиянина за матерную татуировку про армию попали на видео

МВД: задержанный в Москве мужчина извинился за нецензурное тату о ВС РФ на шее
Начало событий в новости Участника «Болотного дела» задержали из-за тату с фразой о «русском военном корабле»

Московская полиция составила административный протокол на 32-летнего приезжего из Тульской области, на шее которого есть татуировка с нецензурным выражением в адрес Вооруженных Сил (ВС) России. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» видео с извинением мужчины.

На кадрах задержанный выражает слова раскаяния за свой поступок и обещает свести татуировку.

Сотрудники полиции в ходе мониторинга интернета нашли видео с мужчиной, у которого было матерное тату про Российскую армию. В результате оперативно-разыскных мероприятий силовики установили его личность и задержали по месту временного пребывания на территории Юго-Западного административного округа столицы. Он привлечен к административной ответственности по статьям 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) и 20.1. КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Задержанный — участник «Болотного дела» Степан Зимин, сделавший татуировку с фразой о «русском военном корабле». 30 июня он был в бизнес-квартале «Арма», где один из посетителей возмутился из-за тату на его шее.

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      Любовь Ширижик
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