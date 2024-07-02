В Челябинске назвали самые популярные имена новорожденных

Самыми популярными именами новорожденных в Челябинске стали Ева и Александр

В Челябинском ЗАГСе назвали самые популярные имена новорожденных. Соответствующий материал приводит местный портал «Хорошие новости».

С начала 2024 года на Южном Урале родились свыше семи тысяч детей: ЗАГСы зарегистрировали 3502 девочки и 3656 мальчиков, всего 7158 малышей. Председатель государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих рассказала, что девочек родители чаще всего называли Евами, Софиями и Викториями.

В то же время в топе-3 мужских имен оказались Александр, Михаил и Артем. «Эти имена популярны по всей России, даже независимо от того, Кавказ ли это или Дальний Восток», — рассказала на пресс-конференции Рерих.

При этом редкими мужскими именами у южноуральцев стали Ефим, Яков, Игнат, Иоанн, Захарий, Владик и Марс, а женскими — Святослава, Ася, Бэлла, Ефросинья и Луна.

В мае во Владивостоке спасли новорожденного без легких.