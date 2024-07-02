В Госдуме назвали возможные цели визита Орбана в Киев

Депутат Госдумы Новиков: Орбан прежде всего думает об интересах Венгрии

Возможной целью визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев является уменьшение накопившегося недовольства НАТО и Евросоюза (ЕС) по отношению к нему самому. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков, сообщают во вторник, 2 июля, «Известия».

«В данном случае скорее ему важно в преддверии новых дискуссий [внутри ЕС], новых шагов по отстаиванию венгерских интересов продемонстрировать то, что он не упертый противник евроинтеграции, не решительный враг Зеленского», — полагает депутат.

По словам парламентария, для Москвы главный вывод должен заключаться в том, что именно ее успех на Украине задаст вектор для действий тех или иных игроков на мировой арене.

Ранее 2 июля сообщалось, что венгерский премьер прибыл в Киев на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, где обсудит достижение мира на Украине. Как отметил его пресс-секретарь Берталан Хаваши, «главная тема встречи — возможность достижения мира».