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15:19, 2 июля 2024Экономика

В Москве сменился глава департамента градостроительной политики

Овчинский стал главой департамента градостроительной политики Москвы
Владислав Овчинский

Владислав Овчинский. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Владислав Овчинский стал главой департамента градостроительной политики Москвы вместо Сергея Левкина. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

До назначения на новую должность Овчинский работал руководителем московского департамента инвестиционной и промышленной политики. Левкин был главой градостроительной политики города с апреля 2021 года.

Департамент градостроительной политики обеспечивает реализацию госполитики, координирует программы реновации жилого фонда в Москве и столичные госпрограммы «Градостроительная политика», «Жилище».

Ранее Собянин объявил об открытии в Москве двух центров ментального здоровья (ЦМЗ). Новые медицинские учреждения будут ориентированы на пациентов с психосоматическими расстройствами.

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      Александра Качан
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