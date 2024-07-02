В Москве сменился глава департамента градостроительной политики

Овчинский стал главой департамента градостроительной политики Москвы

Владислав Овчинский стал главой департамента градостроительной политики Москвы вместо Сергея Левкина. Об этом говорится на сайте мэра столицы.

До назначения на новую должность Овчинский работал руководителем московского департамента инвестиционной и промышленной политики. Левкин был главой градостроительной политики города с апреля 2021 года.

Департамент градостроительной политики обеспечивает реализацию госполитики, координирует программы реновации жилого фонда в Москве и столичные госпрограммы «Градостроительная политика», «Жилище».

Ранее Собянин объявил об открытии в Москве двух центров ментального здоровья (ЦМЗ). Новые медицинские учреждения будут ориентированы на пациентов с психосоматическими расстройствами.