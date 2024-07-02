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14:22, 2 июля 2024Россия

В РАН оценили риски прямого ядерного конфликта России и НАТО

Эксперт РАН: военное столкновение РФ и НАТО может привести к ядерному конфликту
Федор Войтоловский

Федор Войтоловский. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сейчас НАТО использует Украину в роли своего «инструмента» против России, при этом страны Запада остерегаются самостоятельно «ввязываться в драку». Риски прямого ядерного конфликта Москвы и Североатлантического альянса оценил директор Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Федор Войтоловский, сообщает во вторник, 2 июля, радиостанция «Говорит Москва».

«На то и сделан расчет — не ввязываться в драку самим, поддерживать Украину, давать ей вооружение, военную технику, финансировать киевский режим… В этой ситуации понятно, что любое серьезное военное столкновение России и НАТО чревато рисками прямого ядерного конфликта», — отметил он.

Ранее американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что президент России Владимир Путин не стремится к эскалации конфликта на Украине, в отличие от лидеров стран Запада. По его словам, в отличие от властей США российский лидер «вряд ли будет предпринимать какие-либо эскалационные действия, перерастающие в ядерную войну», поскольку он «намерен сдерживать конфликт и не позволить ему выйти из-под контроля».

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      Игорь Дмитров
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