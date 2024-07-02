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07:53, 2 июля 2024Бывший СССР

В России предрекли провал усилий Украины на границе с Белоруссией

Капитан Дандыкин: «старания» Киева у границы с Белоруссией обречены на провал

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Попытки Киева «играть на нервах» Белоруссии обречены на провал. Такое развитие событий предрек капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

«Надо понимать, что от границы Белоруссии до Киева всего 80 километров. Они, конечно, пытаются играть на нервах, но все их старания обречены на провал. Если они позволят себе какое-то вторжение, то сами же и забьют последний гвоздь в гроб киевского режима», — сказал Дандыкин.

Ранее первый замглавы белорусского Минобороны, начальник Генштаба Павел Муравейко рассказал о скоплении на границе украинского спецназа. По словам первого зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, Россия окажет всестороннюю помощь белорусскому народу в случае агрессии против него.

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      Евгений Силаев
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