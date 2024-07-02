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07:24, 2 июля 2024Россия

В России раскрыли план по борьбе с беспилотниками НАТО у своих границ

Летчик Попов: беспилотники НАТО у границ России можно сбивать турбулентностью

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

У России есть комплекс мер, как бороться с беспилотниками НАТО, которые кружатся вблизи границ. Частью плана может стать выведение БПЛА из строя с помощью турбулентности, раскрыл в разговоре с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

Главная цель — создать дронам условия, в которых м будет невыносимо функционировать, добавил эксперт.

«Мы будем пересекать их курс полета, близко подходить к ним и маневрировать. Мы будем сбрасывать топливо, проходить на большой скорости и сбивать их турбулентностью. Нужно создавать такие условия, чтобы им было тяжело управлять беспилотниками или чтобы они срывались в штопор. Можно включать форсажи над дронами, чтобы их сдуть с курса полета», — предложил Попов.

Эти приемы, по мнению военного летчика, могут стать равноценным ответом на действия Украины и Запада, в частности, на организацию ими терактов против российского населения, как в случае с атакой на Севастополь. Он обратил внимание, что провокации устраивают против мирных граждан, которые не относятся к действующему составу ВС РФ.

Ранее Попов объяснил решение России не сбивать дроны НАТО у границ Крыма. По его словам, ООН может признать это нарушением международного права из-за неофициального статуса полуострова.

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      Александра Синицына
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