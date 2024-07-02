Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:44, 2 июля 2024Россия

Решение России не сбивать дроны НАТО у границ Крыма объяснили

Летчик Попов: РФ не сбивает дроны НАТО у границ Крыма из-за его статуса в ООН
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Россия не начнет сбивать дроны НАТО, курсирующие рядом с границами Крыма, поскольку ООН может признать это нарушением международного права из-за неофициального статуса полуострова. О таком решении рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов в разговоре с NEWS.ru.

«Мы сделали заявку, чтобы восстановить свои права на государственную границу, воздушное пространство и морские территории. Но этот район до сих пор не утвержден в ООН. В организации есть комитет, который занимается этим вопросом. Они под разными предлогами, хотя уже 10 лет прошло, не утверждают наши границы в Крыму, но и не отказывают нам в заявках», — объяснил Попов.

По словам военнослужащего, эта ситуация создает сложное положение на полуострове, которое пока не решается, даже при условии, что в Крыму был проведен референдум.

«Мы не можем их сбить, поэтому только вытесняем их (за пределы воздушного пространства — прим. «Ленты.ру»)», — заключил военный летчик.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о том, имеет ли Россия право сбивать дроны-разведчики США над Черным морем после атаки на Севастополь, произошедшей 23 июня. Военный корреспондент Алексей Живов ранее заявил, что американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk помогал Вооруженным силам Украины (ВСУ) наводить ракеты во время ударов по Севастополю.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили в розыск организатора отряда «Погоня». Он воевал на стороне ВСУ и вызывал Лукашенко на дуэль

      Южная Корея возобновила стрельбу у границы с КНДР

      Бывший сотрудник ЦРУ предупредил о новом союзе против США

      Россиянка побывала в США и раскрыла истинное отношение американцев к русским

      Мошенники изобрели новую легенду для обмана россиян

      Провал партии Макрона на выборах вызвал тревогу на Украине

      На позициях ВСУ нашли блокнот с записями испаноговорящего наемника

      Украине предрекли экономическую ловушку

      Венесуэла возобновит прямые переговоры с США

      Заявления Медведева по саммиту вызвали негодование в Швейцарии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше