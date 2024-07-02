Решение России не сбивать дроны НАТО у границ Крыма объяснили

Летчик Попов: РФ не сбивает дроны НАТО у границ Крыма из-за его статуса в ООН

Россия не начнет сбивать дроны НАТО, курсирующие рядом с границами Крыма, поскольку ООН может признать это нарушением международного права из-за неофициального статуса полуострова. О таком решении рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов в разговоре с NEWS.ru.

«Мы сделали заявку, чтобы восстановить свои права на государственную границу, воздушное пространство и морские территории. Но этот район до сих пор не утвержден в ООН. В организации есть комитет, который занимается этим вопросом. Они под разными предлогами, хотя уже 10 лет прошло, не утверждают наши границы в Крыму, но и не отказывают нам в заявках», — объяснил Попов.

По словам военнослужащего, эта ситуация создает сложное положение на полуострове, которое пока не решается, даже при условии, что в Крыму был проведен референдум.

«Мы не можем их сбить, поэтому только вытесняем их (за пределы воздушного пространства — прим. «Ленты.ру»)», — заключил военный летчик.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о том, имеет ли Россия право сбивать дроны-разведчики США над Черным морем после атаки на Севастополь, произошедшей 23 июня. Военный корреспондент Алексей Живов ранее заявил, что американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk помогал Вооруженным силам Украины (ВСУ) наводить ракеты во время ударов по Севастополю.