Asia Times: экс-сотрудник Пентагона Брайен заявил о капитуляции Украины

После капитуляции Украины странам НАТО и России придется начать диалог по вопросам безопасности. Об этом в статье для издания Asia Times написал бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

«Это может, наконец, создать возможность для диалога по вопросам безопасности между альянсом и Россией, как только НАТО осознает, что произошло и почему», — написал экс-аналитик американского оборонного ведомства.

Ранее Брайен заявил, что Запад перешел красную черту, разрешив Украине наносить удары по территории России. По словам эксперта, США и Европа не стремятся к миру, чем ставят под угрозу усиление противостояния вплоть до ядерного.