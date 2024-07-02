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16:56, 2 июля 2024Мир

В США назвали последствия капитуляции Украины

Asia Times: экс-сотрудник Пентагона Брайен заявил о капитуляции Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

После капитуляции Украины странам НАТО и России придется начать диалог по вопросам безопасности. Об этом в статье для издания Asia Times написал бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

«Это может, наконец, создать возможность для диалога по вопросам безопасности между альянсом и Россией, как только НАТО осознает, что произошло и почему», — написал экс-аналитик американского оборонного ведомства.

Ранее Брайен заявил, что Запад перешел красную черту, разрешив Украине наносить удары по территории России. По словам эксперта, США и Европа не стремятся к миру, чем ставят под угрозу усиление противостояния вплоть до ядерного.

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      Виктория Кондратьева
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