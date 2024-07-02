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11:02, 2 июля 2024Мир

В США назвали преимущества Харрис в качестве замены Байдена

WSJ: Харрис — наиболее вероятная замена Байдена из-за поддержки темнокожих

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис считается наиболее вероятным кандидатом для возможной замены нынешнего американского лидера Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии на предстоящих выборах. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Несмотря на такие же низкие рейтинги поддержки, как у президента США Байдена, Харрис достаточно популярна среди демократов, а также среди женщин и темнокожих избирателей. Поиск кандидата на замену Байдену в обход ее кандидатуры может вызвать недовольство и раскол внутри партии, пишет издание.

«Эта леди готова стать президентом. Она действительно заслужила свою должность. Я бы рассердился, если бы вы попытались перепрыгнуть через вице-президента», — заявил председатель фракции темнокожих представителей Демократической партии в Мичигане Кит Уильямс.

После неудачного выступления Камала Харрис стала самым главным защитником Байдена. Она дала несколько интервью, чтобы смягчить быстро распространяющуюся среди демократов панику.

Ранее сообщалось, что Харрис попыталась оправдать Байдена после дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом, призывав американцев сосредоточиться на всей проделанной для страны работе президента, а не его выступлении.

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      Лина Пивоварова
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