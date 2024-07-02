В США обеспокоились ростом президентской власти из-за иммунитета Трампа

NYT: решение Верховного суда об иммунитете Трампу усилит власть президента в США

Решение Верховного суда США о предоставлении частичного иммунитета от юридической ответственности бывшему американскому лидеру и кандидату на этот пост Дональду Трампу усилит и без того растущую президентскую власть в Штатах. Об этом сообщается в статье The New York Times (NYT).

«Решение Верховного суда предоставить президентам иммунитет от судебного преследования за официально признанные правонарушения является чрезвычайным расширением исполнительной власти, последствия которого будут ощущаться еще долгое время после ухода Дональда Трампа», — пишет издание.

Как прокомментировала решение об иммунитете Трампа член Верховного суда США Соня Сотомайор, «президент теперь король, стоящий над законом».

Ранее трое членов Верховного суда США возмутились из-за решения о частичном иммунитете Трампа против юридического преследования.