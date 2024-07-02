Россиянам предложили оформить банковскую карту в VK Pay с повышенным кешбэком

Россиянам предложили оформить Альфа-Карту через VK Pay

VK тестирует оформление банковских карт на платформе VK Pay. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Отмечается, что первым партнером VK в этом деле станет Альфа-Банк — пользователи смогут через VK Pay оформить виртуальную и пластиковую Альфа-Карту. Карта позволит получать кешбэк в любимых категориях и пользоваться другими привилегиями банка. Как пояснил директор бизнес-юнита по экосистемным сервисам VK Иван Смирнов, цифровая карта будет доступна сразу, а при необходимости курьер банка привезет пластик.

«У наших пользователей сформировался запрос на банковские карты, которыми можно расплачиваться где угодно и получать больше выгоды при покупках в сервисах VK. Мы запускаем карту с привычными опциями кешбэка и дополняем их преимуществами от VK», — добавил он.

В VK также сообщили, что в будущем к платформе смогут подключиться другие банки.

VK Pay — единый сервис для оплаты в продуктах VK, на сайтах и в приложениях партнеров. С ним можно получать кешбэк бонусами и персональные скидки или переводить деньги.

Ранее банк ВТБ сообщил о перезапуске программы лояльности.