Телеведущий в прямом эфире попытался съесть сырое яйцо и вызвал у зрителей отвращение

Ведущий утреннего шоу Today на австралийском телеканале Channel Nine Алекс Каллен попытался съесть сырое яйцо в прямом эфире. Видео с журналистом было опубликовано в соцсети TikTok.

Гостем передачи стал австралийский TikTok-блогер Томми Армор, который прославился тем, что он регулярно употребляет сырые яйца со скорлупой. В студии Каллен решил попробовать съесть сырое яйцо. Сначала ведущий понюхал продукт, после чего поместил его в рот и начал грызть. Внезапно журналисту стало плохо, и он выплюнул яйцо в мусорное ведро.

В комментариях к видео многие пользователи признались, что ролик вызвал у них отвращение. «Это отвратительно», «Я потерял веру в австралийское телевидение», — написали зрители. «Наконец-то настоящие новости», — с иронией высказался еще один комментатор.

Ранее сообщалось, что американскому телеведущему Энди Коэну разбили об голову бутылку во время съемок передачи Watch What Happens Live! на канале Bravo. Многие зрители заявили, что эпизод их развеселил.