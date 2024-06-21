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21:00, 21 июня 2024Интернет и СМИ

Телеведущему разбили бутылку о голову во время съемок передачи

Телеведущему Коэну разбили бутылку о голову в передаче Watch What Happens Live!

Гость передачи Watch What Happens Live! («Смотри, что происходит в прямом эфире!») на американском канале Bravo разбил бутылку о голову ведущего шоу Энди Коэна. Об этом сообщает Page Six.

Коэн с гостями программы участвовали в игре и задавали друг другу вопросы. Ведущий не смог ответить на один вопрос, после чего гость шоу и его друг, дизайнер интерьера Джефф Льюис, должен был слегка ударить его стеклянной бутылкой по голове. Однако от удара бутылка разбилась.

«Ты перестарался! Ты чертовски сильно меня ударил», — возмутился Коэн, стряхивая осколки с волос. Льюис извинился перед ним, отметив, что ему показалось, будто его удар был несильным.

Телеканал опубликовал отрывок шоу в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), где многие комментаторы заявили, что ролик их развеселил. «Джефф и Энди никогда не разочаровывают», «Не могу перестать смотреть это видео, оно все еще смешит меня», «Ха-ха, Джеффу вовсе не было его жаль», — написали они.

Ранее сообщалось, что ведущего австралийского телеканала Seven, журналиста Роберта Овадию отстранили от работы. Причиной вещатель назван неподобающее поведение.

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      Маргарита Щигарева
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