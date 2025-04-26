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07:41, 26 апреля 2025Мир

Лидер Северной Кореи спустил на воду эсминец против «наглых империалистических пиратов»

Глава КНДР Ким Чен Ын спустил на воду эсминец против империалистических пиратов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Globallookpress.com

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын спустил на воду эсминец против «наглых империалистических пиратов». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Политик посетил судоходную верфь Нампхо, где прошла церемония спуска на воду эсминца «Чвэ Рен» водоизмещением пять тысяч тон, оснащенного «самыми мощными вооружениями».

Корабль передали командующему Восточноморским флотом Военно-морских сил Корейской народной армии Пак Гван Собу. Высокопоставленный офицер заявил, что КНДР осуществила «заветное желание иметь могущественнейшие вооружения, способные сорвать господство на море наглых империалистических пиратов».

Ким Чен Ын в свою очередь подчеркнул, что спуск на воду эсминца имеет историческое значение на пути обеспечения морского суверенитета Северной Кореи, это событие станет отправной точкой на пути страны к передовой морской державе.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на анализ спутниковых снимков сообщало, что строящиеся новые боевые корабли КНДР могут нести не меньше 50 ракет.

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