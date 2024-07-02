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19:24, 2 июля 2024Моя страна

Во Владимирской области нашли редчайшее насекомоядное растение

Во Владимирской области нашли редчайшее насекомоядное растение росянку

Фото: Telegram-канал Госохотинспекции

В болотах Владимирской области нашли редчайшее насекомоядное растение. Об этом сообщает местный портал «6 канал».

Речь идет о росянке круглолистной — рестении, которое обитает на верховых болотах и берегах торфяных озер. На размещенных кадрах видно, что листья растения сверху и по краям усажены красноватым волосками, которые выделяют клейкую жидкость в виде блестящих капель. Они очень чувствительны, поэтому когда насекомое попадает на лист, изгибаются и захватывают его.

Отмечается, на болотах очень скудная почва, из-за чего росянки добывают питательные вещества из насекомых. Во Владимирской области произрастают также росянка английская и обратнояйцевидная. Эти виды занесены в Красную книгу региона.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области обнаружили редкий гигантский гриб. Тогда россиянка рассказала в соцсетях, что нашла на обочине дороги гриб Головач, или дождевик гигантский, — съедобный гриб семейства шампиньоновых.

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      Карина Черных
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