Во Владимирской области нашли редчайшее насекомоядное растение росянку

В болотах Владимирской области нашли редчайшее насекомоядное растение. Об этом сообщает местный портал «6 канал».

Речь идет о росянке круглолистной — рестении, которое обитает на верховых болотах и берегах торфяных озер. На размещенных кадрах видно, что листья растения сверху и по краям усажены красноватым волосками, которые выделяют клейкую жидкость в виде блестящих капель. Они очень чувствительны, поэтому когда насекомое попадает на лист, изгибаются и захватывают его.

Отмечается, на болотах очень скудная почва, из-за чего росянки добывают питательные вещества из насекомых. Во Владимирской области произрастают также росянка английская и обратнояйцевидная. Эти виды занесены в Красную книгу региона.

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