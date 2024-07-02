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18:21, 2 июля 2024Забота о себе

Врач перечислила самые действенные способы борьбы с метеоризмом

Фото: Louis Hansel / Unsplash

У всех людей выходят газы из желудочно-кишечного тракта, но у некоторых этот процесс происходит активнее, рассказала терапевт Зоуи Ульямс. Самые действенные способы борьбы с метеоризмом врач перечислила в комментарии для The Sun.

По словам Уилльямс, на интенсивность метеоризма влияет пища. Хотя диета с высоким содержанием клетчатки полезна для здоровья, острые блюда, бобовые и овощи, брюссельская капуста усиливают газообразование. «Чтобы избежать неприятных последствий, потребление клетчатки увеличивайте постепенно», — призвала врач.

Если метеоризм сохраняется и сопровождается другими симптомами (болью в животе, вздутием, диареей, запором), необходимо пройти обследование, чтобы исключить развитие серьезных заболеваний, добавила доктор.

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Ранее Уильямс назвала необычную причину постоянной слабости и усталости. По ее словам, симптомы могут возникать из-за недостаточного потребления воды.

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