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13:38, 2 июля 2024Из жизни

Женщина забрала комод со свалки и нашла в нем драгоценности

Кадр: @not.ya.mama666

Женщина по имени Нонея забрала старый комод со свалки и нашла в нем три золотых кольца. Об этом она рассказала в TikTok.

Нонея отправилась на городской пункт сбора мусора на поиски чего-нибудь интересного. Она ожидала найти предметы от одной из компаний, которая занимается скупкой вещей из благотворительных магазинов и их восстановлением. Тогда она и увидела старый комод, стоявший на обочине дороги. Его владельцы рассказали, что забрали предмет мебели из комиссионного магазина, поэтому не смогли ничего узнать о его истории.

Уже дома Нонея поняла, что один из ящиков комода не закрывается. Она решила проверить, в чем дело, и нашла внутри какую-то коробку. В ней лежали три кольца. Женщина отнесла украшения к ювелиру. Он подтвердил, что все кольца действительно золотые, в двух из них есть бриллианты, а в третьем — цитрин, разновидность кварца. Он также определил, что драгоценности были сделаны в 70-80-ые годы XX века.

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Женщина рассказала, что не планирует продавать кольца. Она решила оставить их себе, поскольку думает, что вряд ли сможет найти их первоначального владельца. Однако комментаторы осудили Нонею. Они заявили, что женщина обязана разыскать людей, потерявших столь дорогие украшения.

Ранее сообщалось, что в США женщина отправилась выбрасывать мусор и нашла в мусорном баке блюдо для запекания от фирмы Le Creuset. В магазинах примерная стоимость такого предмета посуды составляет примерно 380 долларов.

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      Юлия Юткина
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