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11:32, 3 июля 2024Силовые структуры

12 россиян осудят по обвинению в совершении терактов и диверсий

В Башкирии будут судить 12 человек за совершение терактов и диверсий

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Башкирии суд рассмотрит дела 12 человек, обвиняемых в совершении терактов и диверсий. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по республике Евгений Каневский.

Молодые люди в возрасте от 17 до 21 года в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в организации и исполнении диверсии, покушении на ее совершение, приготовлении к совершению террористического акта, содействии террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконных изготовлении и сбыте взрывчатых веществ, а также в покушении на сбыт наркотических средств.

По данным ведомства, в 2022 году один из фигурантов познакомился в интернете с неустановленным лицом и за деньги согласился найти граждан, готовых совершить серию поджогов и взрывов на российских железных дорогах. С октября по ноябрь он нашел семерых жителей Башкирии и двоих жителей Краснодарского края. Они совершили девять поджогов трансформаторов. Были повреждены пять объектов в Башкирии и один под Краснодаром.

Кроме того, двое несовершеннолетних с сентября по ноябрь 2022 года изготовили самодельное взрывчатое вещество для взрыва военкомата в Октябрьском. Сотрудникам ФСБ удалось пресечь деятельность преступной группы и задержать обвиняемых. Сейчас их дела переданы в суд.

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      Екатерина Кашурникова
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