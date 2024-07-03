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00:10, 3 июля 2024Россия

3 июля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

3 июля в России отмечают День ГИБДД (ГАИ), а также День основания республик Хакасия и Алтай. В мире на эту дату также приходится множество праздников, например, в Белоруссии отмечают День независимости. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 3 июля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День ГИБДД (ГАИ)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Официально праздник учредили в 2009 году, но отмечать его начали гораздо раньше. 3 июля 1936 года в СССР вышло постановление об учреждении ГАИ. С тех пор именно в эту дату сотрудники Госавтоинспекции получают поздравления.

Государственная автомобильная инспекция (ГАИ или ГИБДД) — это структурное подразделение МВД Российской Федерации. Сотрудники ГАИ следят за безопасностью водителей и пешеходов, поддерживают порядок на дорогах и делают все, чтобы снизить риски возникновения аварий. Кроме того, ГАИ предоставляет разрешительные документы на перевозку грузов и пассажиров, а также на установку некоторых конструкций около дорог.

День республики Алтай

3 июля 1991 года Горно-Алтайская автономная область была переименована в Горно-Алтайскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Чуть позже она стала республикой Горный Алтай, а 7 мая 1992 года получила свое современное название — Республика Алтай.

Республика Алтай располагается в Южной Сибири, у подножия Алтайских гор. По Конституции, здесь два официальных языка— русский и алтайский. Регион славится своей живописной природой и широкими возможностями для активного отдыха: катания на горных лыжах, альпинизма, рафтинга, рыбалки и охоты.

Праздники в разных странах

День независимости Республики Беларусь

Фото: Андрей Александров / РИА Новости

3 июля 1944 года советские войска освободили Минск от немецкой оккупации. В 1996 году жители страны на республиканском референдуме проголосовали за установление Дня независимости в годовщину освобождения столицы. По всей стране в этот день проводятся праздничные гулянья: концерты, выставки, ярмарки и другие мероприятия.

Фестиваль огней на Кубе

Фестиваль огней в кубинском городе Сантьяго-де-Куба — главный карнавал в стране. Как правило, в течение нескольких дней улицы города превращаются в одну большую сцену, где выступают музыканты и танцоры в ярких костюмах, также своим творчеством делятся поэты и художники. В финале проходит массовое факельное шествие — Парад огня. Праздник огней проходит с 1981 года под эгидой кубинского Министерства культуры. Это крупнейший международный форум, призванный сохранить фольклорное, религиозное и художественное наследие Кубы.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 3 июня

  • День республики Хакасия;
  • День тайной дружбы;
  • Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов;
  • День диктора в Аргентине;
  • День шоколадных вафель в США.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти благоверного князя Глеба Владимирского

Святой князь Глеб Владимирский был младшим сыном Андрея Боголюбского. Под влиянием верующих родителей Глеб с ранних лет стремился к духовному развитию и, согласно преданию, уже с 12 лет вел уединенную жизнь, соблюдая посты и совершая молитвенные подвиги. Правда, прожил святой Глеб недолго — в 19 лет он «блаженно почил» и его мощи, как гласит легенда, остались нетленным.

Считается, что останки благоверного князя уцелели даже в пожаре, который татаро-монголы устроили во Владимире. С тех пор у места захоронения святого Глеба совершались многочисленные чудеса. Верующие до сих пор почитают его как пример непорочности и духовной силы.

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Какие еще церковные праздники отмечают 3 июля

  • День памяти праведного Николая Кавасилы;
  • День памяти святителя Левкия исповедника, епископа Александрийского;
  • День памяти священномученика Мефодия, епископа Патарского;
  • День памяти святителя Мины, епископа Полоцкого;
  • День памяти мучеников Инны, Пинны и Риммы .

Приметы на 5 июня

  • Если 3 июля начался дождь, то идти он будет еще сорок дней;
  • Если паук плетет паутину — погода переменится к лучшему;
  • Лебеди вечерам кричат — к ненастью.

Кто родился 3 июля

Франц Кафка (1883-1924)

Австрийский писатель Франц Кафка — один из ключевых авторов XX века. Большая часть его произведений была опубликована посмертно. В числе самых известных работ повесть «Превращение», рассказ «Сельский врач», романы «Процесс», «Америка» и «Замок». Философские произведения Кафки пронизаны абсурдом, страхом перед высшим авторитетом и тревогой. Как правило, они содержат элементы фантастики и сюрреализма.

Том Круз

Фото: RMP / HB / Reuters

Американский актер Том Круз известен как звезда боевиков. Широкую популярность ему принесла главная роль в серии фильмов «Миссия невыполнима». В числе других известных работ — главные роли в дилогии «Топ Ган», драме «Магнолия», триллере «С широко закрытыми глазами» и других картинах.

Кто еще родился 3 июля

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      Ксения ДорофееваКсения Басырова
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