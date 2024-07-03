43-летняя Алессандра Амбросио показала фигуру в прозрачном платье

43-летняя супермодель Алессандра Амбросио показала фигуру в прозрачном платье

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя манекенщица показала подтянутую фигуру в прозрачном кружевном платье черного цвета, сквозь ткань которого просвечивали трусы с низкой посадкой. Ее внешний вид дополнили перчатки длиной выше локтя, повязанный на голову платок и небольшая серебристая сумка. В качестве украшений бывший «ангел» Victoria's Secret выбрала цепь и серьги с массивными крестами.

Визажисты сделали ей легкий макияж глаз и нанесли на губы коричневую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в аккуратные локоны.

В июне сообщалось, что Алессандра Амбросио снялась без одежды и нижнего белья для журнала Vogue Portugal. Тогда фотограф Элио Ногейра запечатлел супермодель на фоне водопада.