Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:23, 3 июля 2024Интернет и СМИ

«Аэрофлот» опроверг информацию о количестве задержанных рейсов в выходные

В «Аэфролоте» заявили, что у авиакомпании достаточно летного персонала

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

2 июля Telegram-канале Baza появилась информация о том, что российская авиакомпания «Аэрофлот» массово задерживает и отменяет рейсы. Причиной этому, как утверждается, является нехватка бортпроводников. В компании эту информацию опровергли.

В «Аэрофлоте» также заявили, что летного персонала (бортпроводников и пилотов) для выполнения производственной программы достаточно.

Представители авиакомпании добавили, что в периоды интенсивного летного расписания перевозчик объединял рейсы и выполнял их на самолетах большей вместимости.

«В пиковые периоды интенсивного летнего расписания, которые, как правило, приходятся на выходные дни, небольшая часть рейсов объединялась и выполнялась на широкофюзеляжном флоте в связи с перераспределением провозных емкостей. На сегодняшний день производственная программа полетов авиакомпании выполняется в обычном режиме», — заключили в «Аэрофлоте».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Китай ответил на идею Финляндии закончить конфликт на Украине одним звонком. Готов ли Пекин пойти на это?

      Эксперты назвали главные ошибки при похудении

      На Западе заявили о постоянно увеличивающейся бреши в обороне ВСУ

      Мощный пожар на складе химикатов в российском городе сняли на видео

      ИИ помешал IT-компаниям стать углеродно нейтральными

      В России потребовали от МАГАТЭ реакции на удар по ЗАЭС

      Бывшего мэра российского города задержали за взятку

      Уехавший из России блогер Хованский развеял популярный миф о жизни в Европе

      Жители Подмосковья остались без воды в рекордную жару

      В управлении экономической полиции российского города прошли обыски

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше