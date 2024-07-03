«Аэрофлот» опроверг информацию о количестве задержанных рейсов в выходные

2 июля Telegram-канале Baza появилась информация о том, что российская авиакомпания «Аэрофлот» массово задерживает и отменяет рейсы. Причиной этому, как утверждается, является нехватка бортпроводников. В компании эту информацию опровергли.
В «Аэрофлоте» также заявили, что летного персонала (бортпроводников и пилотов) для выполнения производственной программы достаточно.
Представители авиакомпании добавили, что в периоды интенсивного летного расписания перевозчик объединял рейсы и выполнял их на самолетах большей вместимости.
«В пиковые периоды интенсивного летнего расписания, которые, как правило, приходятся на выходные дни, небольшая часть рейсов объединялась и выполнялась на широкофюзеляжном флоте в связи с перераспределением провозных емкостей. На сегодняшний день производственная программа полетов авиакомпании выполняется в обычном режиме», — заключили в «Аэрофлоте».
Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»