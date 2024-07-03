В США произошел взрыв на оборонном предприятии

AP: на оборонном предприятии в Арканзасе прогремел взрыв, 2 человека пострадали

В США прогремел взрыв на оборонном предприятии, есть пострадавшие. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Инцидент произошел в среду, 3 июля, в городе Кэмден, штат Арканзас. Взрыв произошел на предприятии компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, в результате чего были ранены по меньшей мере два человека. Еще один пропал без вести.

Пострадавшие были доставлены в больницу, подробности об их состоянии не приводятся. Причина взрыва также не уточняется.

Ранее на военном полигоне в Чехии произошел взрыв боеприпасов. Пресс-служба вооруженных сил страны сообщала о пострадавших.