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12:35, 3 июля 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев объяснил любовь россиян к нытью

Блогер Лебедев назвал любовь к нытью особенностью российского менталитета

Кадр: «Ответошная» / «ВКонтакте»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал нытье частью российского менталитета. Причину, по которой некоторые жители страны любят ныть, он объяснил в выпуске шоу «Ответошная», доступном во «ВКонтакте».

«Есть такое свойство у наших людей — постоянно ругать родную страну, потому что людям как будто так кажется легче. Как будто если они будут угрюмыми или если они скажут, что все плохо, то им за это как будто чуть больше достанется», — заявил он.

Лебедев отметил, что раньше такая модель поведения была частью культурного кода. Люди могли пожаловаться на тяжелые жизненные обстоятельства в магазине, чтобы, например, продавец снизил цену на товар. Несмотря на то, что это перестало быть актуальным, эта особенность осталась у россиян, считает Лебедев. «В общем, такой вот у нас менталитет. С этим можно что-то поделать, а можно ничего не делать», — констатировал блогер.

Ранее дизайнер назвал минус российского менталитета. Он заявил, что слабость россиян заключается в том, что они придают большое значение мнению европейцев о России. Лебедев подчеркнул, что Запад будет неуважительно относиться к России, пока в стране не перестанут считать европейские страны примером.

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      Мария Большакова
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