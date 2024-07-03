Австрийские болельщики скандировали расистские лозунги на матче Евро-2024

Полиция начала расследование из-за расистских лозунгов австрийцев на Евро-2024

Австрийские болельщики скандировали расистские лозунги на матче чемпионата Европы по футболу 2024 года в немецком Лейпциге. Об этом сообщает dpa.

По информации источника, фанаты устроили скандал, распевая лозунги «Германия — немцам, иностранцы — вон» на мотив песни L'amour toujours. Полиция инициировала расследование и открыла дело.

Ранее стало известно, что защитник сборной Турции Мерих Демирал отпраздновал гол в ворота австрийцев в матче 1/8 финала Евро-2024 жестом, который ассоциируется с турецкими ультранационалистами. После этого Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении защитника, назвав поведение Демирала неподобающим.

Чемпионат Европы-2024 продлится до 14 июля в десяти городах Германии. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения УЕФА.