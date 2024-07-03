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12:44, 3 июля 2024Из жизни

У мужчины пошла кровь из глаза после укуса пчелы в зрачок

Sciencealert: в США мужчина едва не лишился зрения из-за пчелиного жала в глазу

Фото: Massimiliano Latella / Unsplash

Житель американского штата Пенсильвания едва не лишился зрения из-за пчелиного жала, застрявшего в его зрачке. Об этом сообщает издание Sciencealert.

После укуса пчелы в глаз мужчина обратился в больницу. Он получил первую помощь, однако медики не заметили, что в его радужке осталось зазубренное жало. Спустя два дня состояние пострадавшего заметно ухудшилось. Он почти ничего не видел, глаз сильно болел, а из глазных сосудов пошла кровь.

Мужчина испугался, что ослепнет, и на этот раз посетил специализированную офтальмологическую клинику. Специалисты ввели в глаз специальный флуоресцентный краситель и с помощью микроскопа с мощной подсветкой обнаружили застрявшее жало. Его удалось извлечь при помощи ювелирного пинцета. Спустя месяц зрение пострадавшего восстановилось.

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Описание случая было опубликовано в научном журнале The New England Journal of Medicine.

Ранее сообщалось, что китайские медики извлекли из тела фермерши более 400 жал после того, как на нее напал рой пчел. Селянку покусали во время полевых работ.

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      Олег Парамонов
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