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21:41, 3 июля 2024Мир

Белый дом объяснил неудачное выступление Байдена на дебатах

Белый дом назвал простуду и джетлаг причинами неудачных дебатов Байдена

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Белый дом объяснил провал президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах. Позицию высказала официальный представитель американского лидера Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

Она признала, что «это был не лучший вечер» Байдена. По ее словам, в день выступления президент подхватил простуду, кроме того, он испытывал дискомфорт из-за джетлага (недомогание вследствие быстрой смены часовых поясов при авиаперелете — прим. «Ленты.ру»).

При этом Жан-Пьер заявила, что итог дебатов не стал следствием возрастных изменений у 81-летнего политика. Когда «его сбивает с ног, он снова поднимается», — резюмировала чиновница.

Дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа прошли в ночь на 28 июня. Обозреватели западных изданий оценили дебаты как катастрофу для нынешнего главы государства

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      Марина Совина
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