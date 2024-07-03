Белый дом объяснил неудачное выступление Байдена на дебатах

Белый дом назвал простуду и джетлаг причинами неудачных дебатов Байдена

Белый дом объяснил провал президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах. Позицию высказала официальный представитель американского лидера Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

Она признала, что «это был не лучший вечер» Байдена. По ее словам, в день выступления президент подхватил простуду, кроме того, он испытывал дискомфорт из-за джетлага (недомогание вследствие быстрой смены часовых поясов при авиаперелете — прим. «Ленты.ру»).

При этом Жан-Пьер заявила, что итог дебатов не стал следствием возрастных изменений у 81-летнего политика. Когда «его сбивает с ног, он снова поднимается», — резюмировала чиновница.

Дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа прошли в ночь на 28 июня. Обозреватели западных изданий оценили дебаты как катастрофу для нынешнего главы государства