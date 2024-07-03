В Норвегии заявили о невозможности Украины одержать победу из-за Китая

В парламенте Норвегии заявили о невозможности Киева одержать победу из-за Китая

Депутат парламента Норвегии Расмус Ханссон заявил о невозможности Киева одержать победу в рамках конфликта с Россией из-за поддержки Москвы Китаем. Об этом говорится в обращении парламентария к министру иностранных дел Норвегии Эспену Барту Эйде. Текст письма изучила «Лента.ру».

В тексте парламентского запроса он утверждает, что «Украина не сможет выиграть войну против России» до тех пор, пока «крупные игроки во главе с Китаем» поддерживают Москву экономически и политически. Более того, Ханссон подчеркивает, что «западные демократии уже более двух лет позволяют Китаю» поддерживать Москву. В этом контексте, по мнению парламентария, «конкретные меры в виде санкций и активной торговой политики» необходимы, чтобы заставить Китай изменить политический курс.

В связи с этим Ханссон обращается к главе МИД Норвегии с вопросом о его планах относительно политики в отношении Пекина. «Какие конкретные меры рассмотрит правительство в отношении Китая в тесном сотрудничестве с нашими союзниками?» — спрашивает автор обращения.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин призвала НАТО задуматься о коренных причинах украинского кризиса и о роли альянса в конфликте. «НАТО следует задуматься о коренных причинах украинского кризиса и о том, что организация сделала для мира и безопасности в Европе и во всем мире, вместо того чтобы уклоняться от ответственности», — сказала дипломат.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства также обвинила Североатлантический альянс во вмешательстве во внутренние дела Китая, а также искажении и дискредитации его внутренней и внешней политики.