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16:42, 3 июля 2024Ценности

Дженнифер Лопес заметили без обручального кольца на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес заметили без кольца на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком

Фото: Carlos Tischler / Reuters

Американскую певицу Дженнифер Лопес заметили без обручального кольца на фоне слухов о разводе с голливудским актером Беном Аффлеком. Пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя знаменитость поделилась видео, в котором прорекламировала собственный бренд косметики JLo Beauty. Однако поклонники обратили внимание на другую деталь в ролике: на размещенных кадрах видно, что исполнительница позировала перед камерой без подаренного Аффлеком кольца.

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В связи с этим пару вновь заподозрили в предполагаемом разводе, который они никак не подтверждали.

Ранее Бен Аффлек подогрел слухи о разводе с Дженнифер Лопес.

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      Карина Черных
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