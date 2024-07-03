Дженнифер Лопес заметили без обручального кольца на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес заметили без кольца на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком

Американскую певицу Дженнифер Лопес заметили без обручального кольца на фоне слухов о разводе с голливудским актером Беном Аффлеком. Пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя знаменитость поделилась видео, в котором прорекламировала собственный бренд косметики JLo Beauty. Однако поклонники обратили внимание на другую деталь в ролике: на размещенных кадрах видно, что исполнительница позировала перед камерой без подаренного Аффлеком кольца.

В связи с этим пару вновь заподозрили в предполагаемом разводе, который они никак не подтверждали.

Ранее Бен Аффлек подогрел слухи о разводе с Дженнифер Лопес.