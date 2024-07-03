Наемник Сирен обвинил ВСУ в дилетантизме из-за военной базы в открытом поле

Финский наемник Ральф Сирен обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в дилетантизме. Об этом он рассказал в интервью Yle.

«На мой взгляд, большая часть украинских военных — дилетанты. Многие офицеры, особенно старшего возраста, обучены по советской доктрине. Культурные различия большие по сравнению с тем, к чему я привык», — приводит его слова телеканал. Мужчина отметил, что провел в стране пять месяцев, и за это время «не раз чувствовал разочарование».

В частности, Сирен привел в пример ситуацию, когда его перебросили на новую военную базу, где палатки были расставлены в открытом поле. Украинские военные в ответ на возмущение наемника сказали, что на базе хорошая противовоздушная оборона (ПВО).

Сирен объяснил Yle, что ПВО никогда не бывает на 100 процентов эффективной. Разрозненное положение войск, а не то, как расположились тогда ВСУ, обычно делает военных трудной целью для поражения и затрудняет сбор разведывательной информации о передвижениях солдат. По словам наемника, это первое, чему учатся финские новобранцы во время практики в полевых условиях.

В конце июня Следственный комитет России установил факты вербовки в ряды ВСУ более трех тысяч наемников из 70 государств. В суд направили 296 дел в отношении 458 украинских военных и наемников, 32 подсудимым назначили пожизненное лишение свободы.