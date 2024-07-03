ФСБ нашла взрывчатку в доме одного из напавших на церкви в Дагестане террористов

В доме участника нападений в Дагестане нашли два самодельных взрывных устройства

ФСБ нашла взрывные устройства в доме одного из террористов, устроивших нападения на религиозные учреждения в Дагестане. Об этом в среду, 3 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, силовики проводили обыски в дагестанском селе Сергокала, из которого приехали террористы, напавшие на синагоги и церкви в Дербенте и Махачкале. В доме, где проживал 43-летний участник нападения, нашли два готовых к использованию самодельных взрывных устройства, представлявших собой заполненные взрывчаткой пластиковые бутылки с выведенными проводами. Устройства были начинены металлическими гайками в качестве поражающих элементов.

1 июля глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов заявил, что террористы, совершившие нападение на храм и синагогу в Дагестане, также рассматривали в качестве цели шиитскую мечеть в Дербенте.

Серия вооруженных нападений произошла в городах Дагестана 23 июня — террористы атаковали синагогу и православный храм, а также обстреляли пост ДПС. Позднее стало известно, что среди боевиков были сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. Чиновник ушел в отставку.