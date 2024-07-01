Названа еще одна цель напавших на храм и синагогу террористов в Дагестане

Глава МВД Дагестана Магомедов: террористы готовили нападение на шиитскую мечеть

Раскрыта связь нападений на храмы и синагогу с другими беспорядками в Дагестане

Начало событий в новости Раскрыта связь нападений на храмы и синагогу с другими беспорядками в Дагестане

Террористы, совершившие нападение на храм и синагогу в Дагестане, также рассматривали в качестве цели шиитскую мечеть в Дербенте. Об этом заявил глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов, передает РИА Новости.

По его словам, помимо православного храма и синагоги боевики намеревались атаковать шиитскую мечеть, но им помешали определенные обстоятельства, о которых министр не стал говорить.

Как ранее сообщил глава республики Сергей Меликов, среди нападавших был участник октябрьских беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Глава Дагестана заявил, что терроризм и экстремизм не имеют никакого отношения ни к религии, ни к национальности, и назвал произошедшие в регионе события провокацией.

Серия вооруженных нападений произошла в городах Дагестана 23 июня — террористы атаковали синагогу и православный храм, а также обстреляли пост ДПС. Позднее стало известно, что среди боевиков были сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. Чиновник ушел в отставку.