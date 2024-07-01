Раскрыта связь нападений на храмы и синагогу с другими беспорядками в Дагестане

Меликов: среди напавших на храмы был участник беспорядков в аэропорту Махачкалы

Среди нападавших на православные храмы и синагогу в Дагестане был участник октябрьских беспорядков в аэропорту Махачкалы. Связь нападений с беспорядками раскрыл глава республики Сергей Меликов на встрече с представителями институтов гражданского общества, пишет ТАСС.

«Один из ликвидированных террористов оказался участником массового беспорядка в том же самом махачкалинском аэропорту», — отметил Меликов.

Глава Дагестана заявил, что терроризм и экстремизм не имеют никакого отношения ни к религии, ни к национальности, назвав произошедшие в регионе события провокацией.

Серия вооруженных нападений произошла в городах Дагестана 23 июня — террористы атаковали синагогу и православный храм, а также обстреляли пост ДПС. Позднее стало известно, что среди боевиков были сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. Чиновник ушел в отставку.

29 октября 2023 года в аэропорт Махачкалы прибыли агрессивно настроенные мужчины, узнавшие, что туда прибывает самолет из Израиля. Они пытались проникнуть в самолеты и разгромили здание воздушной гавани. В результате беспорядков пострадали 20 человек. Ущерб составил сотни миллионов рублей.