ФСБ показала на видео задержание россиянина за оскорбление бойцов СВО

ФСБ показала кадры задержания жителя Татарстана за оскорбление бойцов СВО

ФСБ показала на видео задержание 33-летнего жителя города Набережные Челны за оскорбление участников спецоперации (СВО). Кадры «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

На них видно, как силовики врываются в квартиру и валят на пол мужчину, ему надевают наручники, после чего осматривают комнаты. На следующих кадрах мужчину выводят из подъезда и ведут к машине.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности, языка, совершенные с использованием сети интернет, с угрозой применения насилия») УК РФ. Его поместили под домашний арест.

Как «Ленте.ру» пояснили в УФСБ России по Республике Татарстан, мужчина подозревается в размещении публикаций с угрозами в отношении бойцов СВО в националистических интернет-сообществах.

Ранее ФСБ раскрыла способ незаконного сбора французом военных данных России.