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11:05, 3 июля 2024Силовые структуры

ФСБ показала на видео задержание россиянина за оскорбление бойцов СВО

ФСБ показала кадры задержания жителя Татарстана за оскорбление бойцов СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

ФСБ показала на видео задержание 33-летнего жителя города Набережные Челны за оскорбление участников спецоперации (СВО). Кадры «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

На них видно, как силовики врываются в квартиру и валят на пол мужчину, ему надевают наручники, после чего осматривают комнаты. На следующих кадрах мужчину выводят из подъезда и ведут к машине.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности, языка, совершенные с использованием сети интернет, с угрозой применения насилия») УК РФ. Его поместили под домашний арест.

Как «Ленте.ру» пояснили в УФСБ России по Республике Татарстан, мужчина подозревается в размещении публикаций с угрозами в отношении бойцов СВО в националистических интернет-сообществах.

Ранее ФСБ раскрыла способ незаконного сбора французом военных данных России.

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      Илона Палей
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