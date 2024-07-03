Гигантскую опухоль достали из носа россиянина

Врачи в Воронеже без разреза достали из носа пациента гигантскую опухоль

Врачи Воронежской областной клинической больницы сумели удалить пациенту гигантскую опухоль решетчатого лабиринта без разрезов. Об этом рассказали в медучреждении.

Уникальную операцию выполнили специалисты отоларингологического отделения. К ним за помощью обратился 56-летний мужчина: он жаловался на головную боль, затрудненное дыхание и рецидивирующий синусит.

Врачи обследовали пациента и обнаружили остеому решетчатого лабиринта размером 3,5 на 2 сантиметра — доброкачественное образование костной ткани, которое блокировало соустья с пазухами носа, препятствуя оттоку слизи и аэрации пазух.

Опухоль извлекли без наружного разреза с помощью видеоэндоскопа, введенного через носовую полость. Спустя несколько дней пациента выписали, его состояние улучшилось.

Через полгода врачи провели контрольный осмотр и отметили положительную динамику. Качество жизни мужчины существенно улучшилось.