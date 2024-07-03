Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:46, 3 июля 2024Моя страна

Гигантскую опухоль достали из носа россиянина

Врачи в Воронеже без разреза достали из носа пациента гигантскую опухоль

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Врачи Воронежской областной клинической больницы сумели удалить пациенту гигантскую опухоль решетчатого лабиринта без разрезов. Об этом рассказали в медучреждении.

Уникальную операцию выполнили специалисты отоларингологического отделения. К ним за помощью обратился 56-летний мужчина: он жаловался на головную боль, затрудненное дыхание и рецидивирующий синусит.

Врачи обследовали пациента и обнаружили остеому решетчатого лабиринта размером 3,5 на 2 сантиметра — доброкачественное образование костной ткани, которое блокировало соустья с пазухами носа, препятствуя оттоку слизи и аэрации пазух.

Опухоль извлекли без наружного разреза с помощью видеоэндоскопа, введенного через носовую полость. Спустя несколько дней пациента выписали, его состояние улучшилось.

Через полгода врачи провели контрольный осмотр и отметили положительную динамику. Качество жизни мужчины существенно улучшилось.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      США пригрозили увеличить дальность ударов ВСУ по территории России. Как отреагирует Москва?

      В США назвали главного кандидата на замену Байдена

      НАТО расширит присутствие в Латвии

      Зеленский допустил новое контрнаступление ВСУ

      В Госдуме оценили идею ввести дополнительный выходной для одной категории граждан

      Наркодилеры получили срок за сбыт наркотиков российским военнослужащим

      Российскую чиновницу и двух бизнесменов осудили из-за падения ворот на ребенка

      Дженнифер Лопес заметили без обручального кольца на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком

      Раскрыта опасность экстремальных солнечных событий

      Назван способ сэкономить на ЖКУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше