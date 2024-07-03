Гроб с российским ветераном пришлось переправлять на лодке из-за отсутствия моста

В Омской области гроб с ветераном переправляли на лодке из-за отсутствия моста

В селе Новоуйка Седельниковского района Омской области гроб с телом ветерана Великой отечественной войны (ВОВ) пришлось переправлять на лодке из-за отсутствия моста. Об этом сообщило агентство bk55.ru.

По данным издания, родственники российского пенсионера не могли добраться до кладбища из-за разрушенной переправы. Власти района, по словам омичей, ежегодно возводят временную постройку, а полноценный мост никто делать не хочет.

Гроб с покойным погрузили на лодку. Тем же способом оказывались на другом береге и пришедшие проводить ветерана близкие и сельчане.

После появления видео в соцсетях с сотнями гневных комментариев районный глава Владимир Жилин объявил, что переправу начали ремонтировать.

Ранее сообщалось, что в Челябинске на кладбище нашли свалку ящиков с фамилиями участников спецоперации на Украине.