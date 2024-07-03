Кулеба обсудил с Блинкеном укрепление ПВО Украины

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном укрепление ПВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном вопросы укрепления украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в социальной сети X сообщает глава украинского внешнеполитического ведомства.

«Я говорил с Блинкеном о нашей текущей работе по укреплению ПВО Украины», — заявил дипломат.

Он добавил, что на переговорах речь также шла о восстановлении энергосистемы страны и ожидаемых результатах от июльского саммита НАТО в Вашингтоне.

20 июня газета The Washington Post сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский оказался недоволен настойчивостью Блинкена, который требовал более активной борьбы с коррупцией в стране. По информации издания, в администрации Зеленского уверены, что Киев должен сосредоточиться на военных действиях.