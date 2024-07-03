Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:15, 3 июля 2024Бывший СССР

Кулеба обсудил с Блинкеном укрепление ПВО Украины

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном укрепление ПВО

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном вопросы укрепления украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в социальной сети X сообщает глава украинского внешнеполитического ведомства.

«Я говорил с Блинкеном о нашей текущей работе по укреплению ПВО Украины», — заявил дипломат.

Он добавил, что на переговорах речь также шла о восстановлении энергосистемы страны и ожидаемых результатах от июльского саммита НАТО в Вашингтоне.

20 июня газета The Washington Post сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский оказался недоволен настойчивостью Блинкена, который требовал более активной борьбы с коррупцией в стране. По информации издания, в администрации Зеленского уверены, что Киев должен сосредоточиться на военных действиях.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме признали ошибку с заморозкой пенсионных накоплений

      В Москве стало больше квартир одного типа

      Китай обязался прилагать усилия для урегулирования конфликта на Украине

      Уронившего троих детей оператора аттракциона задержали в российском регионе

      Ненавидевший коллегу россиянин ударил его по голове слесарным молотком

      В России захотели производить 400 спутников в год

      Щенок сгрыз палец хозяина и спас его от ампутации

      Посол России в США заявил о понимании Вашингтоном последствий ударов по Крыму

      В МИД России предрекли увеличение потерь ВСУ

      Уезжавший в Израиль телеведущий назвал удивившую его особенность страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше