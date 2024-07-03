Леонид Каневский раскрыл правду о звезде «Аншлага»

Леонид Каневский рассказал, что Клара Новикова играет в спектаклях и снимается

Известный советский и российский актер и телеведущий Леонид Каневский рассказал, что в сети публикуется много недостоверной информации о звезде юмористического телешоу «Аншлаг» Кларе Новиковой. Правду об артистке он раскрыл в интервью журналистке Саше Сулим, доступном на YouTube.

По словам Каневского, в сети утверждают, что у юмористки есть проблемы со здоровьем и что она находится в доме престарелых.

Он опроверг эти сведения и уточнил, что Новикова играет в театре, дает сольные концерты и снимается в «Аншлаге». «Фиг с маслом, она в полном порядке, замечательно себя чувствует и прекрасно играет. Замечательная артистка», — обратился Каневский к авторам недостоверных материалов об актрисе.

Ранее Новикова ответила на слухи о своей пропаже из публичного поля. Она заявила, что информацию о ее исчезновении распространяют те, кто ей завидует. Актриса уточнила, что продолжает играть в спектаклях и дает концерты.