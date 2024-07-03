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01:58, 3 июля 2024Мир

Мэр Вильнюса заявил о разработке плана эвакуации города на случай войны

Мэр Вильнюса Бенкунскас допустил эвакуацию всех жителей города в случае войны

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас допустил эвакуацию жителей литовской столицы в случае военного конфликта. Об этом пишет Delfi.

Он представил план обороны города на случай войны. По его словам, если будет поставлена задача эвакуировать город, то это необходимо сделать за полтора дня. Вывоз жителей будет осуществляться по шести направлениям.

Бенкунскас добавил, что будет подготовлено не менее пяти сценариев эвакуации из населенного пункта. «Надо учитывать наличие реки в городе, водоемов с мостами. Будут у нас мосты или нет. Если их разбомбят, то по ним нельзя будет ехать, тогда анализируются другие варианты», — объяснил он.

Ранее исследование Центра преодоления кризисов, проведенного совместно с компаниями Hubel и Norstat, показало, что каждый четвертый опрошенный житель Литвы верит, что через несколько лет начнется третья мировая война. Наибольший пессимизм в оценке вероятности новой мировой войны выразили литовцы в возрасте 55–64 лет.

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      Марина Совина
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