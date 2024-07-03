Любительница водки похудела на 32 килограмма при помощи воображения

Женщина из Великобритании похудела на 32 килограмма при помощи воображения

В Великобритании женщина смогла избавиться от алкоголизма, а затем похудела на 32 килограмма при помощи воображения. Об этом пишет Daily Mirror.

52-летняя Доун Гэдсби помогает людям, зависимым от алкоголя, вернуться к нормальной жизни. Она стала консультантом и терапевтом несколько лет назад, после того как сама справилась с алкоголизмом, а после — и с лишним весом. Гэдсби начала пить еще в подростковые годы, после того как столкнулась с насилием. С годами зависимость становилась сильнее: после 20 лет женщина стала испытывать ломку, если переставала пить. После 30 она превратилась в любительницу водки и перестала работать. За день она могла выпить бутылку водки, а также бутылку вина или сидра. Ее регулярно госпитализировали из-за проблем с печенью.

В какой-то момент британка поняла, что если не остановится, то ее дни будут сочтены. Гэдсби обратилась к помощи наркологов и отправилась в центр реабилитации. Она смогла полностью отказаться от алкоголя, но вскоре после выписки начала испытывать сильную тягу к сладкому. Поначалу ее это не беспокоило: она объясняла себе, что из-за спиртного долгие годы не хотела есть, а теперь у нее проснулся аппетит. Однако вскоре Гэдсби поняла, что стала весить слишком много и продолжает толстеть. Это подвигло ее бороться с ожирением.

Британка начала обращать внимание на размер порций и состав продуктов, а также стала ежедневно гулять. «Когда я собиралась что-то съесть, я пыталась представить, как это будет ощущаться и какую пользу принесет; например, фрукты и овощи — это легко, потому что они кажутся чистыми и сытными. А вот булочку или бургер из KFC я представляла себе как жирную жижу, попадающую в мое тело и прилипающую к бедрам, рукам и животу. Затем я спрашивала себя, действительно ли я этого хочу. И в 90 процентах случаев, если я была честна, отвечала "нет"», — рассказала она. Так ей удалось похудеть на 32 килограмма за пять месяцев.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина похудел на 23 килограмма за 10 месяцев благодаря ходьбе. Он также придерживался специальной диеты, в основе которой были овощи и вегетарианские заменители белка.